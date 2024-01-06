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Эдди Редмэйну 42: вспоминаем лучшие роли актера

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«Тэсс из рода Д’Эрбервиллей» (2008)
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«Тэсс из рода Д’Эрбервиллей» (2008)  
© Кадр из фильма «Тэсс из рода Д’Эрбервиллей»
«Столпы Земли» (2010)
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«Столпы Земли» (2010) 
© Кадр из фильма «Столпы Земли»
«Провинциалка» (2011)
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«Провинциалка» (2011) 
© Кадр из фильма «Провинциалка»
«Отверженные» (2012)
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«Отверженные» (2012) 
© Кадр из фильма «Отверженные»

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«Вселенная Стивена Хокинга» (2014)
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«Вселенная Стивена Хокинга» (2014)  
© Кадр из фильма «Вселенная Стивена Хокинга»
«Восхождение Юпитер» (2015)
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«Восхождение Юпитер» (2015) 
© Кадр из фильма «Восхождение Юпитер»
«Девушка из Дании» (2015)
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«Девушка из Дании» (2015) 
© Кадр из фильма «Девушка из Дании»
«Фантастические твари и где они обитают» (2016)
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«Фантастические твари и где они обитают» (2016) 
© Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают»

6 января празднует день рождения Эдди Редмэйн — британский актер, обладающий невероятной харизмой и андрогинной внешностью. Ему исполняется 42 года. Известный исключительным талантом и разносторонностью, Редмэйн покорил зрителей по всему миру своими запоминающимися выступлениями как в кино, так и в театре. Метаморфозами Эдди на экране восхищаются зрители и критики: он может сыграть как мелочного мерзавца, так и неловкого обаятельного скромника.

Эдди Редмэйн родился в 1982 в Лондоне и с юных лет увлекался актерским мастерством. Он учился в престижном Итонском колледже, прежде чем изучать историю искусств в Тринити-колледже в Кембридже. Во время учебы в университете Редмэйн активно участвовал в театральных постановках. На театральных подмостках Эдди сумел добиться значимых успехов. Он сыграл во многих успешных спектаклях.

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Первую роль в кино он исполнил в сериале «Ковчег животных» (1998). А в 2006 году Эдди удалось сыграть одного из главных героев в кинофильме «Читая мысли». С тех пор его фильмография стала пополняться полнометражными картинами.

Прорыв Редмэйна произошел в 2010 году, когда он исполнил культовую роль короля Людовика XVI в исторической драме «Отверженные». Его игра получила признание критиков и положила начало серии замечательных ролей. Однако именно после главной роли в фильме «Вселенная Стивена Хокинга» (2014) кинокарьера Эдди пошла в гору. Фильм о великом ученом, ставшем паралитиком из-за бокового амиотрофического склероза, принес Эдди Редмэйну «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Актер очень правдоподобно показывает угасающего ученого на разных стадиях болезни.

Одной из самых сильных сторон Редмэйна как актера является его способность погружаться в самые разные роли. Чего стоит его роль трансгендерной художницы Лили Эльбе в фильме «Девушка из Дании» (2015). В основу фильма легли реальные события, описанные в одноименной книге американца Дэвида Эберсхоффа о художнике Эйнаре Вегенере.

В 2016 он возглавил франшизу «Фантастические твари», — приквел франшизы про Гарри Поттера, события которого разворачиваются почти за сто лет до основной саги. Главным героем стал очаровательный маг-зоолог Ньют Саламандер, роль которого и исполнил Эдди.

Помимо своей актерской карьеры, Эдди Редмэйн активно участвует в благотворительной деятельности. Он является послом Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательных нейронов, которая занимается повышением осведомленности и выделением средств на исследования этого недуга. Личная связь Редмэйна с болезнью, проявившаяся в его образе Стивена Хокинга, вдохновила его использовать свою известность, чтобы изменить жизнь страдающих этим недугом к лучшему.

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