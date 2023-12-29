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Гэри Олдман: я посредственно сыграл Сириуса Блэка в «Гарри Поттере»

Недавно британский актёр Гэри Олдман принял участие в шоу Happy Sad Confused. В ходе разговора с ведущим он заявил, что посредственно исполнил роль Сириуса Блэка в «Гарри Поттере».

Гэри Олдман: я посредственно сыграл Сириуса Блэка в «Гарри Поттере»
© Championat.com

Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Джошу Горовицу.

«Возможно, если бы я прочитал книги, как это сделал Алан Рикман [исполнил роль Северуса Снегга], и знал, что предстоит моему персонажу, то сыграл бы его по-другому», — признался артист.

Напомним, Гари Олдман снялся в трёх фильмах франшизы: «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004 год), «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005 год) и «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007 год). Ранее актёр признавался, что в какой-то момент «Тёмный рыцарь» и «Гарри Поттер» спасли его карьеру.

Актеры
Гарри Поттер и орден Феникса
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и кубок огня
Тёмный рыцарь
Гари Олдман
Алан Рикман
Гэри Олдман
Гарри Поттер
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