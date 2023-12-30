Как режиссер отбирал актеров в сериал «Слово пацана»?

Актеры «Слово пацана» в одночасье стали популярными благодаря «выстрелу» сериала. Она благодарят Жору Крыжовникова за то, что он разглядел талант и пригласил в этот проект. Режиссер в свою очередь вспоминает, как отбирал актеров.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

Известно, что на главную роль Вовы Адидаса пробовались многие артисты. Так. Недавно Сергей Романович признался, что его звали на проект, однако он отказался из-за обилия мата и постельных сцен в сценарии. Но Крыжовников уверяет, что сразу заприметил Ивана Янковского.

«Как только я посмотрел сериал „Фишер“, сомнений быть не могло. Это артист (в будущем народный!)» — сказал он.

Сомнений в Янковском не было. Режиссер даже не предлагал ему пройти пробы. Они просто поговорили по «зуму». А вот другим героям пришлось пройти кастинг, и не один. Например, Анастасия Красовская, сыгравшая милиционершу Ирину, пробовалась к Крыжовникову на другой проект. На тех пробах режиссер ее и запомнил.

«Мне она напоминает Елену Яковлеву, которую обожаю. Такой врожденной интеллигентностью и красотой», — объяснил он.