Умер актер из "Клана Сопрано" Бобби Риверз

Ушел из жизни Бобби Риверз, американский актер кино и ТВ и легендарный виджей.

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Риверз снялся, в частности, в "Клане Сопрано" и оригинальном "Уравнителе" 1980-х, на его счету - "Кризис личности" Мелвина Ван Пиблза, комедия "Лук" и прочие предприятия.

При этом в первую очередь Риверз был известен как телерепортер индустрии развлечений и виджей на каналах Food Network и VH1 .

70-летний артист отошел 26 декабря, об этом в соцсети сообщила его сестра Бетси, на момент смерти Бобби бывшая с ним рядом.