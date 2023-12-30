Актер погиб в страшной автокатастрофе перед Новым годом

Погиб Мбонгени Нгема, актер кино и ТВ, сценарист, режиссер, хореограф и музыкант.

© Российская газета

Нгема, в частности, работал на музыкальной драме с Вупи Голдберг 1992 года "Сарафина!" (изначально это бродвейский мюзикл 1988-го) и занимался саундтреком "Короля Льва" 1994-го. На проекте он отвечал в том числе за вокальные аранжировки.

Как передает Deadline со ссылкой на заявление семьи артиста, тот погиб в страшной автокатастрофе незадолго до Нового года, когда возвращался с похорон, проходивших в Лусикисики, ЮАР.

По имеющейся информации в автомобиль, где 68-летний исполнитель находился в качестве пассажира, лоб в лоб влетела другая машина.