Актер Шварценеггер показал редкое фото со своим давним коллегой Денни Де Вито

Актер Арнольд Шварценеггер воссоединился со своим коллегой по съемочной площадке фильма «Близнецы» Денни Де Вито через 35 лет после премьеры картины. Редкое фото с давним другом он показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На снимке, кроме 76-летнего Шварценеггера и 79-летнего Де Вито, присутствует 40-летняя дочь последнего Люси. Они снялись на сцене бродвейского спектакля «Мне это нужно», где играют отец и дочь.

Шварценеггер назвал актера братом и заявил, что Де Вито отлично сыграл в постановке.

«Один из лучших спектаклей, что я видел, с настоящей душой! Дождаться не могу, чтобы снова поработать вместе», — написал он.