Актер из фильма «Бэтмен» умер в возрасте 75 лет

Умер актер из "Бэтмена" и "Миссия невыполнима" Том Уилкинсон.

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В Великобритании скончался актер Том Уилкинсон, снявшийся в более чем 130 фильмах и сериалах. Актер ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причина смерти не уточняется.

Том Уилкинсон наиболее известен ролями в фильмах "Отель "Гранд Будапешт"", "Миссия невыполнима", "Бэтмен" и"Одинокий рейнджер".

Актер дважды был номинирован на премию "Оскар". Всего в его коллекции насчитывается 25 наград и 75 номинаций, сообщает "АиФ".