Актер из фильма «Бэтмен» умер в возрасте 75 лет
Умер актер из "Бэтмена" и "Миссия невыполнима" Том Уилкинсон.
В Великобритании скончался актер Том Уилкинсон, снявшийся в более чем 130 фильмах и сериалах. Актер ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причина смерти не уточняется.
Том Уилкинсон наиболее известен ролями в фильмах "Отель "Гранд Будапешт"", "Миссия невыполнима", "Бэтмен" и"Одинокий рейнджер".
Актер дважды был номинирован на премию "Оскар". Всего в его коллекции насчитывается 25 наград и 75 номинаций, сообщает "АиФ".
Ранее «Рамблер» писал о том, почему не стало звезды фильма «Ночной дозор».