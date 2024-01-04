Гэри Олдман мог сыграть злодея в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене

Насколько я помню, сперва мне предложили роль Пугало. Это было примерно в то время, когда я подумал, что с меня хватит злодеев. Даг, мой менеджер, сказал Крису: «А как насчёт Джима Гордона?» Надо отдать ему должное, Крис ответил: «Хм, это интересно». Мы встретились, и вот так всё и произошло.