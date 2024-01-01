Звезда «Мстителей» вернется к съемкам спустя год после аварии

Актриса Эмма Лорд в своем Instagram сообщила о скором старте съемок третьего сезона сериала "Мэр Кингстауна", в котором она играет с Джереми Реннером.

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Спустя некоторое время актер сделал репост публикации, тем самым подтвердив слова Лорд о том, что он вернется к съемкам спустя год после аварии со снегоуборочной машиной. В сериале актер играет одну из главных ролей.

В январе 2023 года Джереми Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера. В результате звезда "Мстителей" получил 32 перелома костей.