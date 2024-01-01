Пол Джаматти хотел бы сыграть злодея в «Джеймсе Бонде»

Актёр Пол Джаматти, известный по «Нокдауну», «Иллюзионисту» и недавним «Оставленным», заявил, что хотел бы сыграть злодея в следующем «Джеймсе Бонде». Если продюсеры доверят ему столь важную роль, то он сыграл бы персонажа с сильным акцентом и с домашним животным.

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Мне бы хотелось иметь какой-нибудь акцент. Определённо нужен акцент. И было бы здорово иметь с собой какое-нибудь животное. Не обязательно кошку, любое животное. Только не попугая или кого-нибудь в этом роде. Было бы здорово сыграть персонажа, одетого сразу в несколько шуб.