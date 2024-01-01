«Свадьба», слухи о романе с Муцениеце, «Триггер»: где сейчас актер Маякин

Актер Роман Маякин в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации.

© Кадр из сериала "Триггер"

Чем сейчас занимается артист, в каких проектах он задействован?

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Чем известен Маякин

Роман Маякин родился 12 июня 1986 года в Ногинске. Он не задумывался о творческой профессии, пока не влюбился в девушку, которая ходила в студию при ногинском театре. Маякин стал заниматься из-за нее в этой же студии и позже понял, что ему нравится актерство. После школы он поступил в Школу-студию МХАТ.

После окончания учебы актер сразу же стал сотрудничать с Московским академическим театром им. Моссовета.

Дебют Маякина в кино состоялся в 2006 году в фильме «Накануне осени». Популярность пришла к нему в 2014 году после выхода сериала «Сладкая жизнь».

После этого артист снимался в проектах «Без границ», «Любимцы», «Идеальный враг», «Психологини», «Триггер» (сериал), «Эпидемия», «Порт», «Любовницы», «Мой ангел», «Метод-2», «Давай найдем друг друга», «Хрустальная ловушка», «Контакт», «Без тебя», «С неба и в бой», «Конец света», «Любовники», «Наследство», «Малидьвы подождут» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Маякина

Когда Роману Маякину был 21 год, он женился на бизнесвумен Еленой Кулевой. Она была старше его на пять лет и уже воспитывала троих детей от прошлых отношений.

В 2011 у супругов родился сын Михаил. В 2017 году пара рассталась. Маякин не комментировал развод, однако говорил о ревности Кулевой.

«Моя жена не актриса. Потому ей, наверное, сложно понимать, когда ее мужчина появляется с другой женщиной в довольно откровенных сценах. Например, посмотрев первую серию „Сладкой жизни“, жена спросила меня: „Рома, а что я скажу детям?“. Ревновала же она меня не к самой работе, а к тому, что у нас очень часто случаются романы на съемочных площадках. Конечно, она переживала, что я в кого-нибудь влюблюсь», — рассказывал он.

После этого актер встречался с пиарщицей Софией Кофман. Также ему приписывали роман с Агатой Муцениеце. Сам Маякин говорил, что его забавляет, когда пресса пишет о его любовных связях с коллегами. Он отмечал, что не хочет связывать свою жизнь с актрисой.

«Это все на самом деле не просто и для девушек, и для мужчин — много внимания, часто возникает ревность. Мне кажется, я не смог бы жить с актрисой, потому что есть ощущение, что она принадлежит обществу, а не тебе», — объяснял звезда «Триггера».

В 2022 году Маякин опубликовал в соцсетях свадебное фото с актрисой Полиной Максимовой. Тогда поклонники решили, что артисты поженились, однако они сами не комментировали ситуацию.

«Да какие комментарии? Совет да любовь! Чего тут говорить?» — шутил Маякин.

После того как он подогревал слухи о романе с Максимивой, СМИ заметили его на отдыхе в Турции с журналисткой Кристиной Вайсберг.

Сейчас Маякин не распространяется о своей личной жизни.

Чем сейчас занимается Маякин

Роман Маякин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Ladies’ Night. Только для женщин. Версия 2018» и «Близость».