Почему «радистка Кэт» бросила Андрея Миронова и карьеру

Актрису Екатерину Градову знали все жители Советского Союза, несмотря на то что помимо сделавшей ее знаменитой роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», она снялась всего в девяти картинах. Ей прочили большую карьеру, но ожидания публики не оправдались. Став женой одного из самых красивых и востребованных актеров тех времен Андрея Миронова, она ушла от него спустя пять лет совместной жизни с младенцем на руках. Каким был жизненный путь артистки — в материале «Вечерней Москвы».

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Детство, юность и первые роли

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Девочка Катя родилась в октябре 1946 года в Москве, в семье Георгия и Раисы Градовых — известного профессора, члена-корреспондента Академии архитектуры и актрисы Театра имени Гоголя. Родители плотно занимались воспитанием дочери — когда Екатерине исполнилось четыре года, она начала изучать немецкий и английский языки, а также училась рисовать и играть на фортепиано.

После школы, получив аттестат о среднем образовании, она поступила в Московский институт иностранных языков, однако переводчиком так и не стала, а отправилась учиться в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 1969 году. В этом же году ее позвали играть в театре имени Маяковского: Екатерине Георгиевне сразу дали главную роль. Она сыграла Александру Негину в спектакле «Таланты и поклонники», который поставила ученица Станиславского Мария Кнебель. Помимо Градовой, участие в спектакле приняли большие мастера, такие как: Евгений Леонов, Александр Лазарев, Наталья Вилькина, Светлана Немоляева и Максим Штраух. С последним, к слову, Екатерине даже приписывали роман, несмотря на разницу в возрасте в десятки лет.

Но в кино Градова начала сниматься еще раньше — в 1967 году. Дебютную роль сыграла в фильме «Осенние свадьбы». Потом были роли в фильмах-спектаклях «Черные блюзы» (1968), «Женский монастырь» (1971), «Собака Баскервилей» (1971), но известность пришла к Екатерине только в 1973 году.

Брак «Радистки Кэт» с Андреем Мироновым

В 1971 году девушка получила предложение сыграть в телеэпопее «Семнадцать мгновений весны». Тогда же произошло знакомство с красавцем Андреем Мироновым, который сразу же влюбился в девушку и спустя четырнадцать дней после первой встречи предложил Градовой стать его женой. Как рассказывал Миронов, еще в подростковом возрасте он увидел сон, что имя его избранницы — Екатерина. Повстречав прекрасную девушку, он понял, что она его судьба.

В 1973 году у пары родилась дочка, которую назвали Машей. В том же году на экранах показали «Семнадцать мгновений весны». Тогда в молодой семье начались скандалы. На Градову обрушилась бешеная популярность, ей предлагали разные роли, но повышенное внимание тяготило ее:

"Это ужас что началось! Я же не могла из дому выйти! Уходила в гастроном на час, а приходила через три-четыре. Я там расписывалась на майках, на одежде, меня валили на прилавки... Это было очень тяжело. Я не привыкла к этому. И, надо сказать, что всю жизнь это сопутствовало, и как-то удивительно я никогда не понимала, что я знаменита. Правда. Я все время говорила: «У меня что, колготки порвались? Чего на меня так смотрят?»"

Миронову же, который сам был очень востребован, это тоже не нравилось. Он хотел, чтобы супруга была кроткой домоседкой, занималась бытом, а не карьерой.

В то же время Андрей не отказывал себе в увлечениях другими женщинами. Узнав о романе мужа на стороне, Екатерина от него ушла. Миронов пытался ее вернуть и загладить вину, но гордая артистка была непреклонна.

Позже в интервью она объяснила свой поступок так:

"Жить с Андреем было тяжело, а любовь или нелюбовь тут ни при чем. Он совершенно не умел ценить семью, преданность, верность. Никак не выделял меня из числа своих обожательниц. Что жена, что любовницы — все едино. Для меня это было пыткой, поэтому и ушла".

Правда, при этом Градова признавалась, что в то время ей скорее не хватило мудрости сохранить семью. Несмотря на то что от Миронова Екатерина ушла, любить его она не перестала. Например, по собственным признаниям, она хранила многие памятные вещи — от записок уже бывшего мужа до кусочка рубашки, в которой тот сделал ей когда-то предложение руки и сердца.

"Когда он уходил на съемки очень рано, клал на мою подушку записки с теплыми словами и рисунками. Себя называл Зайчиком — и рисовал зайчика. Я все эти записки сохранила", — вспомнила потом Екатерина.

Она хранила свою любовь к Миронову вплоть до самой смерти актера — в 1987 году.

Вера и новый брак

На закате 80-х Градова сильно заболела и после выздоровления решила посвятить жизнь религии. В это же время, как она рассказывала позднее, актриса потеряла всяческий интерес к театру:

"Меня спрашивают, что бы вы хотели изменить в своей жизни? А я отвечаю: категорически не соприкоснуться с театром и кино. После того как я пришла к Богу, мне еще долго пришлось убирать из себя то, что внесла актерская профессия".

Она окончила богословский институт и начала заниматься благотворительностью, ездить в паломнические поездки. В одной из них она встретила новую любовь — ученого-физика Игоря Тимофеева, который был моложе актрисы на девять лет.

"Чудеснейший человек с чистейшей душой, мужчина с большой буквы", — так говорила Градова о новом возлюбленном.

Вскоре они обвенчались и усыновили мальчика по имени Алексей. Вместе с Тимофеевым актриса душа в душу прожили до конца своих дней.

Своих детей пара тоже хотела, однако Тимофеев, который прошел через катастрофу в Чернобыле, боялся передать болезни по наследству. Интересно, что детский дом, из которого забрали мальчика, был тем самым домом, откуда брали детей на съемки сцены родов радистки Кэт.

Кстати, дочь Мария от первого брака с Мироновым пошла по стопам родителей и тоже освоила актерскую профессию, как и оба ее сына — Андрей, названный в честь дедушки, и Федор. Алексей же впоследствии стал талантливым шеф-поваром.

Последнее интервью и смерть

Незадолго до смерти Екатерина дала интервью Андрею Малахову. Сама артистка называла это интервью последним, словно предчувствовала свою смерть, и много размышляла о жизни.

"Я бы хотела, чтобы у моих детей и внуков была вечная жизнь. У меня сейчас много диагнозов, которые доставляют мне боль. Но, когда я вижу дочь и внуков, эта боль проходит", — признавалась Градова.