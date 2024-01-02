Актеры сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» подверглись смертельной опасности

Инцидент произошел на станции Курская в Москве. Вечером 30 декабря на 20-летних актеров Егора Губарева и Федора Рощина, исполняющих главные роли в сериале «Мир!Дружба! Жвачка!», с криком «Убью!» набросился мужчина с ножом, пишет телеграм-канал Baza.

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Почти сразу на подмогу актерам пришли полицейские. К счастью, никто из них не пострадал. При этом нападавший, увидев сотрудников МВД, стал резать себе руки. По данным Baza, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере и восемь лет назад ранил в грудь ножом своего родственника.

На допросе мужчина рассказал, что уснул в метро, а кто-то из актеров ударил его по голове. Он проснулся, достал нож и, по его словам, без злого умысла побежал за Губаревым и Рощиным, а потом случайно порезал себе руки.