У известного российского актера обнаружили опухоль в легких

У актера из сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь» Андрея Балякина обнаружили опухоль в легких. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По их данным, образования обнаружили при проведении рентгена. Медики считают, что уплотнения могли появиться после тяжелой пневмонии. В дальнейшем они могут привести к дыхательной недостаточности.

Балякин подтвердил, что недавно посещал больницу, где прошел обследование и перенес микрооперацию.