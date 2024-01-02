«Я и так этот Кощей». Почему Никита Кологривый всех критикует

Актер Никита Кологривый критически высказался о коллегах и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл роль Кощея.

© Кадр из сериала

Что заявил артист?

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Что Кологривый сказал об актерах «Слова пацана»

По мнению Кологривого, в сериале видно артистов, кто «действительно знает, что такое эта жизнь», а кто «играет, что знает эту жизнь». Актер подчеркнул, что ему не нравятся люди, которые хвалят проект, хотя и не разобрались в нем.

«Многие даже не разбираются, что там [в сериале] происходит с профессиональной точки зрения. Какие артисты, как там работают. А работают ли они достойно этих оваций, которые вы им раздаете, или все-таки есть сериалы, в которых такие же артисты работают круче и пронзительнее?» — считает артист.

Как отметил Кологривый, сыграть Кощея в «Слове пацана» ему было легко, так как он вырос в похожей атмосфере, в отличие от актера Ивана Янковского, исполнившего роль Вовы Адидаса.

«Эта работа [в „Слове пацана“] легкая для меня. Я считаю, что персонажа мне делать легко. Поэтому для меня это не имеет такой большой цены как персонаж. Для меня Емеля (из сказки „По щучьему велению“. — NEWS.ru) намного дороже, потому что я и так этот Кощей. Что мне там играть? Я вырос в этих местах, в отличие от Вани Янковского и других», — рассказал актер.

Почему популярно «Слово пацана»

В интервью рэперу Эльдару Джарахову Кологривый предположил, что успех сериала связан с его ностальгическим характером.

«Думаю, это общее воспоминание, наша ностальгия по лучшему из тех времен и по худшему. Как мне пишут, оценивая моего персонажа, что это воспоминание неприятных людей из 90-х, от которых дрожь бежала по спине, ты понимал, что это очень жуткий человек. И это были люди времени того, сейчас таких нет. Для нового поколения это любопытство, мы узнаем об истории не литературной. Главная тема — посмотреть со стороны», — ответил Кологривый.

Что сказал Кологривый о «Слове пацана»

Сериал режиссера Жоры Крыжовникова стал популярным благодаря мощному рекламному ходу, рассчитанному на молодежь, считает Кологривый. По его словам, картина стала не столько крепкой работой команды, сколько пиаром, из-за чего достигла не тех целей.

Актер подчеркнул, что «Слову пацана» был сделан промоушн высокого класса, но это тот случай, когда рекламная работа превысила смысл продукта.

«Мы должны думать и понимать, что в каждой семье сейчас есть или будет Вова Адидас. Вот такие у меня сейчас рефлексии. Мы все сейчас находимся в эпохе декаданса в руках со стаканчиками с безлактозным кофе. Все немножко на тусовке у Ивлеевой (блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. — NEWS.ru), наряжаясь в кепки и спортивные костюмы. Пора очнуться», — поделился своими мыслями Кологривый в подкасте для подростков «Без Сменки» на YouTube.

Он добавил, что выходит много хороших сериалов, о которых мало кто знает из-за низких бюджетов на рекламу. Как указал актер, чтобы попасть в эфир, необходимо заплатить около 50 млн рублей.

Кого сыграл Кологривый в сериале «Слово пацана»

Никита исполнил роль Кощея — одного из лидеров уличной группировки «Универсам». У персонажа Кологривого на протяжении всего сериала наблюдались прохладные отношения с другими главными героями. Так, у Кощея и другого лидера банды Вовы Адидаса (исполнитель роли — Иван Янковский) были разные видения будущего группировки, в связи с чем произошел конфликт, расколовший коллектив на два лагеря.

В конце сериала выясняется, что Кощей и его сторонники не прекратили свою деятельность. В то же время к группировке «Универсам» они отношения уже не имели.

Кто такой Никита Кологривый

Кологривый родился в Новосибирске. В этом городе он поступил в театральный институт, однако из-за плохого поведения его отчислили. Со временем артист смог восстановиться в вузе, но спустя два года переехал в Москву, где с красным дипломом окончил курс театральных режиссеров Сергея Голомазова и Павла Хомского в ГИТИСе.

Актерский дебют Кологривого состоялся в студенческие годы — на сцене Московского Губернского театра он играл в спектакле «Остров сокровищ». После окончания вуза артист остался служить в этом театре.

Дебют Кологривого в кино состоялся в 2016 году в сериале «Адвокат. Продолжение», следом он снялся в драме «Жги!». Артист также играл в сериалах «Игра на выживание», «Пищеблок», «Жизнь по вызову» и «Чикатило».

Известность к нему пришла после выхода на экраны сериала «Два холма», в котором актер исполнил роль Геры, попадающего в мир, где живут и правят одни женщины. В том же году он снялся в ленте «Офлайн» и стал лауреатом премии «Событие года» в области кино и телевидения журнала «КиноРепортер».