«Гордятся своей фамилией»: какими выросли дети Анны Михалковой и чем они занимаются

Анна Михалкова представительница известной российской творческой династии.

© Veasy.ru

К своим 49-ти годам она добилась не только большого успеха в карьере – удостоилась звания заслуженной артистки РФ, но и смогла доказать многочисленной публике, что интересна не только из-за знаменитой фамилии, но и сама по себе.

Помимо того, что Анна выстроила успешную карьеру, она еще является многодетной мамой.

Наследница знаменитого кинорежиссера гордится своей семьей и часто во многих интервью признается, что муж и дети – главное в ее жизни.

Рассказывая о своих трех отпрысках, которых она родила от Альберта Бакова, старшая дочь Никиты Михалкова говорит, что природа не отдохнула на детях гениев.

Старший сын

Андрей учится на глобальных процессах. Сейчас представителю «золотой молодежи» 23 года. Внук Никиты Сергеевича уже успел попробовать себя в музыке, кино и даже в качестве модели.

Младший сын

Сергей, погодка Андрея, он младше своего брата на один год и один день. 22-летний отпрыск Михалковых пошел по стопам звездной матери и поступил, как и она во ВГИК. Представитель шестого поколения Михалковых учится на режиссерском факультете и Анна считает, что для этой профессии у ее сына есть все задатки.

Дочь

Единственной дочери актрисы — Лидии всего 10 лет и пока она учится в школе. Михалкова считает, что о выборе будущей профессии дочери говорить пока что рано:

«Для ее возраста сейчас в приоритете блогеры, комментаторы в интернете. Понятно, что со временем все поменяется».

Потомственная актриса любит рассказывать о своей семье и детях, которых родила от бизнесмена.

Однако, недавно во время интервью с Анной Михалковой, ведущий назвал ее детей «Новым поколением Михалковых». И, подобная формулировка применимая в контексте ее наследников, возмутила актрису, после которой последовал от нее комментарий.