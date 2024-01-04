На 105-м году жизни умерла итальянская актриса Дада

Ушла из жизни итальянская артистка, известная как Дада. Дада - актриса кино и теле- и кинорежиссер, на экранах дебютировавшая в 1940-м. Работала как режиссер и в театре. Карьеру Дада закончила в 1969-м.

© Российская газета

Настоящее имя артистки - Альда Гримальди. Осенью ей исполнилось 104 года.

Некролог публикует La Stampa. Дада умерла в Турине. Отмечено, что Гримальди была первой женщиной-режиссером на итальянском ТВ - в RAI, а известный итальянский режиссер Микеланджело Антониони был ее однокашником.

Причина смерти не называется.