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Кологривый прошелся по Бортич: в чем он неправ, как ответила актриса

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый на фоне успеха сериала дает много интервью, где критикует, в том числе, своих коллег. В этот раз досталось актрисе Саше Бортич. Как Кологривый обидел Бортич, чем ему ответила артистка?

Что Кологривый сказал о Бортич

В последнем интервью актер жестко раскритиковал театральную и киноиндустрию. В частности, артист недоволен засильем непрофессионалов в этих сферах.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. <...> Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. <...> Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие, не симпатичные девушки, вы просто бездельники», — сказал Кологривый в интервью блогеру Эльдару Джарахову.

Актер также призвал перестать возносить артистов «на пантеон». Он подчеркнул, что гонорары актеров сильно завышены и представители других профессий заслуживают гораздо большего внимания.

«Артист для всех дистанция. А что толку? <..> Мы вот сейчас сидим и разговариваем. Так же бы и не артисты разговаривали. Поэтому я думаю, что это профессию надо убрать из разряда пантеона в стране и отдать пантеон хирургам, спасателям», — считает звезда сериалов.

Как Бортич отреагировала на слова Кологривого

Актриса опубликовала в соцсетях ироничную фотографию в черной балаклаве, скрывающей лицо. Снимок она сопроводила смайликом клоуна и надписью.

«Оказалось, что некоторым артистам рот открывать лучше только по тексту», — написала актриса, добавив скобочки.

За что ругают Сашу Бортич

Бортич в выпускных классах занималась в театральной студии. После выпуска из школы она пыталась поступить в театральный институт, но не прошла по конкурсу и стала работать официанткой.

Дебют в кино состоялся в 2014 году. Бортич снялась в картине «Как меня зовут», где участвовала в откровенной сцене. После этого артистка обнажилась в фильмах «Викинг», «Про любовь», «Неуловимые: Бангкок» и других. За 10 лет актриса снялась в 40 картинах, однако критики считают, что Бортич играет типажи персонажей и застряла в одном образе, несмотря на обилие разноплановых ролей. Сама актриса отвергала это мнение.

«Мне кажется, за последние несколько лет я достаточно разнообразила свои роли. Например, роль в „Обычной женщине“ или та же Аня из „Я худею“ — она же крайне неуверенная в себе девушка. Я играю не только сильных героинь, идущих напролом. У меня есть разные роли и характеры», — говорила Бортич в интервью Forbes.

У звезды нет профильного образования, отсутствие диплома она не скрывает. Эту же информацию подтвердила в том числе актриса Кристина Асмус, которая отметила игру коллеги.

«У актрис Оксаны Акиньшиной, Александры Бортич, Ирины Старшенбаум, Аглаи Тарасовой, Равшаны Курковой и многих других вообще нет актёрского образования. И это не мешает им успешно сниматься в кино. <...> Если не сложилось, то не теряйте времени. Учитесь в другом месте», — сказала звезда «Интернов» и «Текста».

Актриса подвергалась критике не только за игру в кино, но и за политические взгляды. В 2021 году она поддержала акции протеста в России, из-за чего на нее обрушились хейтеры и начались проблемы с работой, писал URA.RU. В Сети обсуждалось, что актриса замужем за миллионером, а ее свекор — член одной из российских политических партий. На фоне этого подписчики решили выгнать девушку из страны.

В это же время режиссера Никиту Михалкова сильно возмутил гонорар Бортич, которая призывала школьников «погулять». По словам автора «Бесогона», молодая актриса за съемочный день получает 200 тысяч рублей.

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