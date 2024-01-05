Харли Квинн не будет в новых фильмах DC

Недавно руководитель DC Comics Джеймс Ганн рассказал, что давно не говорил с Марго Робби о роли Харли Квинн. Несмотря на это, режиссёр хотел бы увидеть актрису в этой или ещё какой-то роли.

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На данный момент у нас нет планов, чтобы кто-то ещё сыграл Харли Квинн в DCU.

Также на этой неделе Робби сообщила, что с радостью передала бы кому-нибудь роль Харли Квинн в перезапущенной киновселенной DC. Звезда желает, чтобы героиню сыграла актриса, которая лучше раскроет потенциал героини.

Напомним, последнее появление Марго Робби в роли Харли Квинн было в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Премьера картины состоялась в августе 2021 года.