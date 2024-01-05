Кологривый считает, что ему легко дался Кащей, так как он рос в такой атмосфере

Он поднял вопрос о профессиональной составляющей и критичном взгляде на работу артистов в таких проектах. Кологривый задался вопросом, стоит ли увлеченность и овации зрителей за сериалом настолько высоко, как это представлено, или же существуют другие проекты с более качественной актерской игрой, заслуживающие внимания.

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Актер отметил, что предпочел бы уделить свое внимание другим своим работам, которые, по его мнению, стоят выше по достоинству. Он выделил свою роль Емели в фильме «По щучьему велению» как более значимую и ценную с точки зрения профессиональной реализации.

Кологривый выразил уверенность в своей связи с персонажем Кащея, отметив, что этот образ ему легко дается, но при этом подчеркнул, что для него данный персонаж не представляет особой ценности, так как он сам, по сути, и есть этот персонаж, выросший в аналогичной среде, в отличие от Ивана Янковского.