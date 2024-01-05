Бикович прокомментировал громкий успех «Холоп-2»: «История про спасение»

В самый первый день 2024 года на экраны всех кинотеатров страны вышло долгожданное продолжение истории наследника богатого папы, якобы попавшего в прошлое. Кинокартина «Холоп-2» за одни сутки проката собрала почти 350 млн рублей. На сегодняшнее число кассовый сбор фильма составляет больше одного миллиарда рублей. Эта сумма на 24% больше той, что в январе 2023 собрал «Чебурашка».

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Главную роль второй части «Холопа» исполняет все так же Милош Бикович. Сербский актер уверен, что такой высокий рейтинг связан с добрым посылом и глубокой моралью, заложенными в фильме.

«Для меня это не просто комедия, а история про спасение еще одной человеческой души. И мне хочется, чтобы этот фильм посмотрело как можно больше людей», — делится герой с корреспондентами.