Милош Бикович прокомментировал громкий успех «Холоп-2»: «История про спасение»
В самый первый день 2024 года на экраны всех кинотеатров страны вышло долгожданное продолжение истории наследника богатого папы, якобы попавшего в прошлое. Кинокартина «Холоп-2» за одни сутки проката собрала почти 350 млн рублей. На сегодняшнее число кассовый сбор фильма составляет больше одного миллиарда рублей. Эта сумма на 24% больше той, что в январе 2023 собрал «Чебурашка».
Главную роль второй части «Холопа» исполняет все так же Милош Бикович. Сербский актер уверен, что такой высокий рейтинг связан с добрым посылом и глубокой моралью, заложенными в фильме.
«Для меня это не просто комедия, а история про спасение еще одной человеческой души. И мне хочется, чтобы этот фильм посмотрело как можно больше людей», — делится герой с корреспондентами.
В продолжение истории возлюбленную Биковича сыграла Аглая Тарасова. Дочь Ксении Раппорт очень гармонично вписалась в образ. На презентации фильма Милош нежно обнимал Аглаю за талию. Появились на премьере и скандальные возлюбленные – Саша Петров и Виктория Антонова. Пара страстно поцеловалась на красной дорожке, обеспечив публике новый повод для обсуждения.