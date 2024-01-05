«Холоп-2», скандал с Блиновской, митинг: как живет актриса Аглая Тарасова

Актриса Аглая Тарасова прославилась благодаря сериалу «Интерны», который дебютировал на телеканале ТНТ еще в 2010 году. Чем сейчас занимается артистка, что известно о личной жизни?

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Чем известна Тарасова

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Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье знаменитой российской актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Настоящее имя актрисы — Дарья. Повзрослев, она взяла себе псевдоним Аглая. После окончания школы Тарасова поступила в Санкт-Петербургский госуниверситет, чтобы выучиться на политолога.

Первую маленькую роль будущая актриса сыграла в 2010 году в короткометражке «Конфетки». В 2012-м она получила предложение сыграть эпизодическую роль в сериале «После школы», однако понравилась сценаристам и режиссерам братьям Пресняковым. Ей предложили главную роль Фриды.

Популярность Тарасовой принесла роль в сериале «Интерны», когда в 2013-м она удачно прошла кастинг, затем сыграв Софью Калинину — племянницу одного из главных героев. Дебют на большом экране состоялся в фильме «Лед», где актриса с успехом сыграла главную роль фигуристки Нади Лапшиной (премия «Золотой орел», 2019).

Что известно о личной жизни Аглаи Тарасовой

В сентябре 2014 года в СМИ появилась информация, что Тарасова встречается со своим коллегой по сериалу «Интерны» Ильей Глинниковым. В 2016 году пара объявила о расставании. Во время съемок фильма «Лед» артистка познакомилась с актером Милошем Биковичем. В 2018 году в ходе передачи «Вечерний Ургант» они впервые рассказали о своих отношениях. Через несколько месяцев Тарасова сообщила об окончании романа.

Также, по информации СМИ, в период с 2018 по 2022 год Тарасова встречалась с американским режиссёром Дарреном Аронофски.

Что за скандал с Еленой Блиновской

Аглая Тарасова сыграла роль в фильме «Марафон желаний», премьера которого состоялась в 2020 году. В интервью режиссеру Федору Бондарчуку она призналась, что пожалела об участии в этой картине.

«Я понятия не имела, кто такая Елена Блиновская. Меня просто пригласили на пробы, я их прошла, мы сняли картину. Только перед выходом фильма Елена Блиновская написала, что ее мечта сбылась и про нее сняли фильм. У меня началась истерика. Я стала звонить продюсерам, спрашивать, что происходит. Мне ответили, что она просто была в числе продюсеров, дала какое-то количество денег и снялась в маленьком эпизоде», — призналась артистка.

Задержание в центре Москвы

3 февраля 2021 года юрист Алексей Прянишников сообщил, что актрису Аглаю Тарасову задержали в центре Москвы во время несанкционированного митинга.

«Правоохранители задержали Тарасову. Она сейчас находится в отделе полиции по Западному Дегунино. Мы только что с ней разговаривали. Как я понял из нашей беседы, у нее отбирают мобильный телефон для осмотра», — отметил он, сообщал ТАСС.

Позднее Тарасову оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несогласованной акции в российской столице.

Чем занимается сейчас артистка

1 января 2024 года в кинотеатрах вышел фильм «Холоп-2», где Тарасова сыграла главную роль.

По данным базы ЕГАИС, оператором которой является Фонд кино, менее чем за три дня фильм собрал более миллиарда рублей (1 048 123 888 руб. на момент публикации). В общей сложности, включая предпродажу билетов, «Холоп-2» на праздничной неделе собрал почти 1,2 млрд рублей. Бюджет фильма составляет 0,77 млрд рублей.

Также Тарасова задействована еще в нескольких работах, которые появятся на экранах в ближайшее время: фильм «Тополиный пух», сериал «Вася-Праздник», фильм «Родаки» и сериал «Морозко».

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