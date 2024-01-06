Где сейчас звезда «Глухаря» Тарасова

Актриса Виктория Тарасова снялась более чем в 30 российских фильмах и сериалах. Она прославилась благодаря роди майора милиции Ирины Зиминой в сериале «Глухарь».

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Что известно о карьере и личной жизни артистки?

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Чем сейчас занимается Виктория Тарасова

Виктория Тарасова служит в театре «Шалом». Она гастролирует по России со спектаклями «Однажды вечером» и «Ирония любви», а также задействована в постановках различных московских театров.

В 2023 году Тарасова столкнулась с отменой гастролей в Казахстане. По словам артистки, сначала два города отказали ей в проведении спектакля, испугавшись «угроз националистов», после этого она решила не ехать в страну, где «так позволяют относиться к русским».

Актриса занимается благотворительностью. Она организовала фонд «Помоги детям Смоленщины», который оказывает адресную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и детям, оставшимся без родителей.

Звезда «Глухаря» проживает вместе со своим сыном и его девушкой в четырехкомнатной квартире в Кунцево.

Что известно о поездках Тарасовой в Донбасс

Виктория Тарасова поддерживает действия российской власти и регулярно ездит в Донбасс с гуманитарной помощью, где встречается с местными жителями, детьми и военнослужащими. Во время одной из поездок она навестила служащих бригады «Пятнашка».

«Мы посидели, попили чая, пообщались. Все наши парни в хорошем расположении духа. Все настроены только на победу. Говорят, что СВО продлится два года», — сообщила Тарасова MK.RU.

Актриса отметила, что от жителей Донбасса ни разу ничего не слышала о президенте Украины Владимире Зеленском. По мнению Виктории Тарасовой, люди не хотят говорить о человеке, который пошел против мирных граждан.

«Мне кажется, его где-нибудь грохнут скоро. Такой человек не должен жить. Мне кажется, своей смертью он точно не умрет и до старости не доживет», — добавила актриса.

Правда ли, что Тарасова пережила домогательства

Виктория Тарасова призналась, что однажды подверглась домогательствам со стороны известного мужчины. Актриса уточнила, что один театральный деятель пообещал ей роль в постановке за ужин с продолжением.

«Известный театральный человек собирал спектакль. Я туда поехала. Мне так нужна была та работа. Там прямо в лоб мне сказали: «Завтра берем на работу, даем спектакль. В семь идем ужинать, а потом ко мне. Завтра придешь, заберешь пьесу — и ты работаешь, детка», — рассказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «PROжизнь».

Тогда артистка отказала театральному режиссеру в грубой форме, а через некоторое время получила похожее предложение от продюсера одного из фильмов.

«Очень хотелось работать, но тоже мне позвонил продюсер и сказал, что мы будем жить вместе или никуда не едем. Я ответила: «Значит, мы никуда не едем», — вспомнила актриса.

Что известно о личной жизни Виктории Тарасовой

Первым возлюбленным Тарасовой стал молодой человек по имени Вячеслав, о котором известно только то, что он был старше актрисы на семь лет. Этот брак продлился недолго. Актриса ушла от мужа, застав его за изменой со своей подругой.

Затем артистка жила гражданским браком с московским бизнесменом Михаилом Гуменом, от которого в 1998 году родила сына Данилу. Накануне родов возлюбленный оставил Викторию Тарасову со словами: «Да пошла ты к черту со своим ребенком».

«Роды были очень сложными, да и я находилась в нестабильном эмоциональном состоянии. В итоге сын едва не погиб, а мне пришлось провести в роддоме целый месяц. Встречать нас муж так и не приехал. Впервые он увидел сына через полтора месяца, потом изредка приезжал. Сейчас у них нет близких отношений, они с сыном мало общаются», — заявила она в программе «Судьба человека».