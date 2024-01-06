Актриса Юлия Пересильд заявила, что дочь Анна превзошла ее успех

«Запросы по мне — 220 тысяч, запросы по Ане — 420 тысяч. Я говорю: «Я зачем в космос летала, Аня?» Мы смеемся дома. Как изменилась ваша жизнь после космоса? Конечно, изменилась, внутри меня», — рассказала актриса.

Юлия высоко оценила работу дочери, отметив, что та играла как взрослая артистка. Она призналась, что в восторге от творчества дочери.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. Что касается продолжения истории, по его словам, окончательного ответа нет. Он рассказывал, что историй про героев сериала есть еще на два сезона. При этом решение о продолжении картины будет принимать режиссер Жора Крыжовников, подчеркнул он.