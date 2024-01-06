Александр Петров, осуждение СВО, извинения: где сейчас Ирина Старшенбаум

Актриса Ирина Старшенбаум в 31 год снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ей принесли картины «Лето», «Т-34» и «Надвое». Как сейчас складывается карьера артистки, что известно о ее личной жизни?

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Чем известна Ирина Старшенбаум

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Ирина Старшенбаум начала сниматься в кино в 2013 году. Ее дебют состоялся в мелодраме «Переезд». Затем артистка снялась в лентах «Крыша мира», «Ольга», «Притяжение», «Килиманджара».

Наиболее известные проекты с ней — военная драма «Т-34», фильм «Лед» и драма «Лето» Кирилла Серебренникова о жизни и творческом пути Виктора Цоя, которая вошла в конкурсную программу Каннского фестиваля в 2018 году.

За роль Натальи Науменко в картине «Лето» актриса награждена кинопремией «Золотой единорог» в категории «Лучшая актриса». Затем артистка также снялась в сериалах «Содержанки», «Шерлок в России», «Медиатор» и «Джетлаг».

Что говорила Ирина Старшенбаум об СВО

Ирина Старшенбаум выступила против проведения спецоперации. Она написала пост в социальных сетях, в котором заявила, что не хочет верить в происходящее.

«Как мы докатились до этого? Зачем тогда мы каждое 9 мая вспоминаем, сколько боли и потерь принесла нам война? Я не хочу в это верить. Мы не выбирали это», — отметила артистка.

Актриса также принесла свои извинения перед украинцами, попросила простить ее за беспомощность и пожелала прекращения СВО.

Чем сейчас занимается Ирина Старшенбаум

Ирина Старшенбаум выступает в Московском драматическом театре на Бронной в спектакле «Дядя Лева», а также гастролирует по России с постановкой «Наедине».

После осуждения спецоперации артистка появилась в сериале «Надвое» Валерия Тодоровского, фильме «Сестры» Ивана Петухова и в немецком проекте «Темные спутники». Он включает в себя сборник короткометражек, в одной из которых снялась Старшенбаум.

В 2023-м актриса появилась в артхаусном кино «Здоровый человек» с Никитой Ефремовым и в фильмах «Триггер» и «Втроем». Также она вошла в актерский состав британского политического триллера «Шошана» режиссера Майкла Уинтерботтома. В картине Ирина Старшенбаум сыграла еврейку русского происхождения, живущую в Тель-Авиве 1930-х годов. В кадре актриса говорит на английском и на иврите.

«Майкл взял меня на главную роль без проб. Я переживала, готовилась. Мне было так хорошо в итоге. Горжусь тем, что я русская. Культура отмены не действует на здоровых людей», — отметила она на YouTube-подкасте «Сережа и микрофон».

Что известно о личной жизни Ирины Старшенбаум

Актриса с 2017 по 2019 год состояла в отношениях с актером Александром Петровым. Ходили слухи, что он ушел от Старшенбаум к новой возлюбленной, актрисе Стасе Милославской, которую встретил на съемочной площадке фильма «Стрельцов». Однако артистка уверяет, что их роман закончился без драмы и взаимных претензий друг к другу. Сегодня бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.

«Могут ли два актера создать прочный союз? В моем случае — нет. <...> Мне нужен человек, который будет более стабильным, приземленным. Не в плохом смысле или в смысле, что Саша какой-то. Нет. Просто нужен баланс. С Сашей мы дружим. В прекрасных отношениях», — рассказала она.