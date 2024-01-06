«Ни одна роль не досталась мне через постель»: Саша Бортич ответила Никите Кологривому

Актер Никита Кологривый, о котором заговорили после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», спровоцировал скандал среди коллег. В беседе с блогером Эльдаром Джараховым он затронул вопрос о том, как в кино пробиваются люди без профильного образования. Однако в качестве примера привел почему-то Сашу Бортич.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его, — рассуждал Никита. — Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие, не симпатичные девушки, вы просто бездельники».

Эту его фразу тут же стали обсуждать в соцсетях и за кулисами проектов. В итоге Саша Бортич в какой-то момент поняла, что ей тоже есть что сказать по этому поводу.

«Да, у меня нет проф. образования. Так сложилось. Я не поступила в театральный два раза, — согласилась она. — Я не горжусь этим и не выпячиваю. Но я никогда и не назвала себя гениальной актрисой».

Саша подчеркнула, что она буквально с самого первого фильма вызывает в людях много раздражения и злости. Сама она не понимает, с чем это связано, поскольку никогда не старалась вести себя как Актриса Актрисовна, а просто была собой.

«Возможно, это и бесит людей. Я не знаю», — недоумевает Саша.

Она признает, что в ее кинокопилке есть проекты, за которые ей стыдно. Но изменить это она не в силах, поскольку не всегда актер может понять, будет ли конечный результат успешным. Она сейчас, конечно, стала намного избирательней, но это тоже не гарантия. Но в лююбом случае никакой проект коллег, а уже тем более самих коллег она николгда не обсуждала и не осуждала, поскольку «это просто непозволительно».

Поэтому Саша посчитала необходимым сделать практически официально заявление, чтобы закрыть тему раз и навсегда.