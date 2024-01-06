Объявлен актерский состав 3 сезона сериала «Белый лотос». Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монаган, Паркер Поузи, Дом Хетракул и Тайме Тхаптимтхонг присоединятся к Наташе Ротвелл в предстоящем третьем сезоне сериала. Об этом пишет Deadline.

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Съемки нового эпизода, действие которого происходит в Таиланде, начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке, и будут посвящены новой группе гостей в другом отеле «Белый лотос».

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Как обычно, никаких подробностей о персонажах не сообщается, но, как сообщил Deadline в ноябре, это будут патриарх, женщина-руководитель корпорации, актриса, пара матерей, включая жену из загородного клуба, неудачник и йог.

Ротвелл повторит свою роль Белинды в первом сезоне.

Кастинг на третий сезон начался через несколько часов после окончания забастовки SAG-AFTRA и продолжался до самых праздников, а в настоящее время ведутся переговоры еще с несколькими актерами.

Для съемок и продвижения третьей части HBO сотрудничает с Управлением по туризму Таиланда.

«Это будет расширенный «Белый лотос», — сказал Уайт о третьем сезоне еще в ноябре. «Он будет длиннее, больше, безумнее. Я не знаю, что подумают люди, но я очень взволнован, так что, по крайней мере, для моего собственного барометра это хорошо».

Неясно, означает ли это, что количество эпизодов снова увеличится, после того как оно выросло с 6 в 1 сезоне до 7 во 2 сезоне.

Как заявил в ноябре Кейси Блойс, председатель и генеральный директор HBO и Max, изначально запланированный на 2024 год, из-за забастовок 3-й сезон «скорее всего, переместится на 2025 год».

Запуск новых сезонов «Белого лотоса», «Последних из нас» и «Эйфории» — все они были отложены из-за забастовки — был одним из главных приоритетов для HBO.

После финала второго сезона «Белого лотоса» в декабре прошлого года Уайт заявил, что третий сезон будет посвящен исследованию «смерти в восточной религии и духовности».