«Морозко», «Чародеи»: как сложились судьбы актрис из советских сказок

В новогодние каникулы российские телеканалы традиционно показывают советские фильмы, среди которых много картин, снятых по популярным сказкам. NEWS.ru вспоминает пять самых известных лент и рассказывает, как сложились судьбы исполнительниц главных ролей.

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Что стало с Оксанкой из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

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В фильме-сказке режиссера Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» (лента вышла на экраны в 1961-м) сыграла выпускница актерской театральной студии в Киеве Людмила Мызникова. Несколько лет назад она рассказывала в интервью автору NEWS.ru, что в молодости «была характером — один в один Оксанка».

«Иду по улице — и витрины отражают, какая я красивая. Так мне думалось тогда. И солнце, казалось, светит для меня одной», — делилась Мызникова.

Она вспоминала, что роль получила «как по мановению волшебной палочки», хотя пришла на киностудию на пробы другого фильма.

«В белоснежной шубке, платочке в красный горох по моде тех лет, плыла по коридору. Навстречу — Роу. Поздоровался, хотя не были знакомы. И он громко сказал своей помощнице: „Так вот же — наша Оксанка!“ Оказалось, присматривал исполнительницу на главную роль», — вспоминала артистка.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» были ее единственной киноработой. Она окончила филологический факультет, после этого работала редактором. Мызникова вышла замуж за звукорежиссера Олега Белинского, у них родился сын. По словам исполнительницы роли Оксанки, ее поглотили семейные хлопоты. Мызникова не жалеет об упущенных ролях и считает, что нашла свое счастье в семье.

Настенька из «Морозко» Наталья Седых пожертвовала кино ради Большого театра

Роль Настеньки в культовом фильме все того же Роу «Морозко» (фильм вышел на экраны в 1964-м) могла сыграть Надежда Румянцева — уже признанная звезда советского кино («Неподдающиеся», «Девчата», «Королева бензоколонки»). На финальном этапе проб режиссер выбирал между двумя претендентками — Румянцевой и 15-летней воспитанницей хореографического училища при Большом театре Натальей Седых. Роу решил взять на роль молодую девушку.

В интервью «Собеседнику» артистка рассказывала о съемках в «Морозко», часть которых проходила на Кольском полуострове, а часть — в Подмосковье под Звенигородом. Также она вспоминала о своей детской влюбленности в актера Эдуарда Изотова, сыгравшего ее экранного возлюбленного Иванушку.

«Это был первый в моей жизни поцелуй (по сценарию, в финале картины. — NEWS.ru). Я еще и влюбилась в своего Иванушку. Но он, правда, об этом и знать не знал, и ведать не ведал. Любовь была тайной», — делилась артистка.

Седых вспоминает с теплотой работу с Инной Чуриковой, которая в «Морозко» сыграла отрицательную роль Марфушки. По словам Натальи, актриса была очень светлым человеком.

От дальнейшей карьеры в кинематографе Наталья Седых отказалась в пользу Большого театра, где служила более 20 лет. Была солисткой, танцевала в лучших балетах, объездила с труппой весь мир. По выходу на раннюю — «балетную пенсию» — работала в театре «У Никитских ворот». Она вырастила сына от брака с композитором Виктором Лебедевым (автор музыки хитов фильма «Гардемарины, вперед» и многих других). Сейчас она живет в Москве.

От чего умерла актриса из «Снегурочки» Евгения Филонова

В 1969-м году, запуская в работу фильм-сказку о Снегурочке, режиссер и сценарист Павел Кадочников искал на главную роль «девушку неземной красоты». Он нашел молодую актрису театра имени Гоголя Евгению Филонову. Она была коренной москвичкой, окончила Щепкинский театральный.

Муж артистки — актер и режиссер Евгений Хохлов — рассказывал в интервью изданию «Аргументы и факты», что Женю называли второй красавицей института. На первом месте была Анастасия Вертинская, которая еще до поступления в вуз успела сняться в фильмах «Алые паруса» и «Человек-амфибия».

Хохлов также вспоминал, что Филонова в жизни была столь же беззащитной Снегурочкой, как в картине: «ненастойчивым, мягким, не амбициозным человеком». По его словам, она не умела строить карьеру и пробивать себе роли, не участвовала в закулисных интригах. Она просто «любила театр, боготворила его». Возможно, предполагал Хохлов, что как раз из-за неумения пробиваться в театре ей доставались в основном роли «второго и третьего плана».

Время было буквально нищим, вспоминал Хохлов, зарплаты театральных артистов составляли мизер. Сам он, также работая в театре, и его друг-артист Александр Пороховщиков подрабатывали — чистили снег на крыше. Филонова в перерывах между репетициями и спектаклями разносила газеты. Как рассказывал Хохлов, денег все равно не хватало, и они жили «едва ли не впроголодь».

1986–1987 годы выдались особенно сложными в жизни актрисы. Ее попытались «выдавить из театра», вспоминал супруг. У Филоновой обострились проблемы со здоровьем: у нее обнаружили онкологическое заболевание.

Евгении Филоновой не стало 30 декабря накануне нового, 1989 года. За девять месяцев до этого скончался режиссер Кадочников, снявший фильм про Снегурочку.

Кем стала актриса фильма «Ледяная внучка» Светлана Орлова после завершения кинокарьеры

Светлана Орлова, как и Наталья Седых, попала в кинематограф из балета. Она училась в хореографическом училище при Большом театре. На момент начала съемок в «Ледяной внучке» (фильм вышел в 1980-м) режиссера Бориса Рыцарева за плечами у балерины был уже целый список киноработ. В том числе главная женская роль в популярной сказке «Финист — Ясный сокол», на съемках которого она познакомилась и подружилась с двумя кумирами советского кино — Георгием Вициным и Михаилом Кононовым.

В интервью журналу «Караван историй» артистка рассказывала, как 1990-е изменили судьбы этих великих советских артистов. По ее словам, они всю свою жизнь отдавали киноискусству, а в старости оказались «без работы и ненужными».

Сама Светлана в 1990-х потеряла мужа. Он был талантливым врачом и умер от сердечного приступа в возрасте 35 лет. Актриса в это время находилась на последних сроках беременности. Она нашла в себе силы жить дальше, вырастила сына. Она работала танцовщицей в ансамбле, позже — тренером женского фитнеса. Сейчас Орлова живет в Москве, в кино не снимается. Хотя приглашали неоднократно. Но Орлова настроена категорично. Она говорит, что сниматься «в третьесортных лентах не хочется», а картин уровня советского кинематографа «среди современных, к сожалению, не встречала».

Чем сейчас занимается звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева

Уроженка Калининграда, выпускница ЛГИТМиК (Ленинградского института театра, музыки и кинематографии) Александра Яковлева дебютировала в фильме «Экипаж» режиссера Александра Митты. И, сыграв главную женскую роль, «проснулась знаменитой».

Три года спустя, в 1982-м на экраны вышли «Чародеи» Константина Бромберга. В интервью при жизни режиссер вспоминал, что на роль Аленушки он рассматривал кандидатуры Ирины Алферовой, Ирины Муравьевой, Елены Цыплаковой, Елены Прокловой и Ларисы Удовиченко. Яковлева, по его мнению, была более убедительна.

В 90-е российский кинематограф переживал кризис: кино почти не снималось. Яковлева сменила профессию. Она возглавляла службу по управлению персоналом в аэропорту Пулково, работала замначальника Октябрьской железной дороги, компании «Российские железные дороги». Также она возглавляла калининградское отделение политической партии «Яблоко» и даже баллотировалась на пост мэра Калининграда, была вице-мэром по культуре и туризму в Калининграде.

Яковлева получила второе высшее образование, окончив факультет государственного и муниципального управления петербургского политеха. Она признавалась журналистам, что руководить ей нравится больше, чем быть послушной исполнительницей даже главных ролей.

В 2019-м в телешоу на федеральном канале Яковлева призналась, что борется с онкологическим заболеванием. Она говорила, что ей не хочется умирать, и планировала бороться. 1 апреля 2022 года артистки не стало.