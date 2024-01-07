Умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Олег Рябоконь

В возрасте 84 лет скончался режиссер Олег Рябоконь, сообщает РЕН-ТВ. Его самая известная работа - фильм-спектакль "Али-Баба и сорок разбойников", вышедший на телеэкраны в 1983 году.

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Олег Рябоконь родился в Ленинграде, отучился на актерско-режиссерском отделении ЛГИТМиК (ныне Российский государственный институт сценических искусств), специализировался на съемках фильмов-спектаклей и фильмов-концертов. Одной из первых его заметных работ стала лента "20 минут с "Песнярами" 1980 года.

Спустя три года вышел фильм-спектакль "Али-Баба и сорок разбойников",собравший весь цвет советского кинематографа. В ленте снялись Олег Табаков, Сергей Юрский, Вениамин Смехов, Армен Джигарханян, Леонид Филатов. А в 1985 году состоялась премьера картины "Один за всех!", которая стала бенефисом Николая Караченцова.

В 1990 году Рябоконь снял экранизацию повести Юрия Тынянова "Подпоручик Киже", в 1992-м - документальную ленту "Киммерийский затворник. Максимилиан Волошин".