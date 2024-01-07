Кейт Хадсон раскрыла, почему актеры не хотят сниматься в романтических комедиях

Кейт Хадсон, чья карьера включает многочисленные романтические комедии, недавно поделилась своими опасениями о трудностях в поиске подходящих актерских партнеров для подобных проектов, как отмечает портал boda.

Актриса выразила, что привлечь кинозвезд для участия в ромкомах становится всё более сложной задачей. Хадсон обеспокоена этой тенденцией, которую она считает ключевой для успеха таких фильмов. Она также заметила, что многие её коллеги предпочитают сниматься в блокбастерах о супергероях, а не в романтических комедиях, часто из-за более привлекательных сценариев.

Она отметила, что ограниченное финансирование таких проектов оказывает влияние на качество сценариев и работу режиссеров. Артистка также выразила сожаление по поводу нежелания киностудий вкладываться в фильмы этого жанра, несмотря на их потенциальный успех. Она упомянула, что даже спустя двадцать лет фильм «Как отделаться от парня за 10 дней» остается популярным и любимым среди зрителей. Хадсон подчеркнула, что в этом фильме была тщательно проработана история.