На актера сериала «Слово пацана» свалился жуткий негатив после интервью

Никита Кологривый сыграл одну из главных ролей в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам актера, своего персонажа «Кощея» ему играть было более, чем легко, ведь он и сам был когда-то таким. Так же отстаивал свою честь на улице и завоевывал авторитет среди ровесников.

© Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет все"

В серии своих недавних интервью Никита рассказал, что не понимает, почему актерам платят так много и призвал поддержать врачей и учителей, нежели актерское сообщество.

«Не должны столько бабок получать артисты за то, что спели песню. Это легко спеть песню, когда ты умеешь петь. Легко написать песню даже про разбитую любовь, когда сидишь на Бали», — приметил Кологривый.

Помимо этого, актер вызвал немалый негативный отклик у коллег по цеху. В беседе с Эльдаром Джараховым он назвал актрису Александру Бортич лентяйкой и прошелся по той, так как она не имеет актерского образования. Актриса уже дала ответ, в котором пояснила, что все ее роли достались ей из-за таланта, а не с помощью влиятельных связей.

Также он упрекнул других товарищей по сериалу за то, что из-за взлета популярности после выхода сериала они сильно завысили ценник на рекламу у себя в блогах. По его мнению, они должны быть более осторожны, ведь у них нет ничего кроме одного единственного сериала.