Роберт Дауни-младший удостоен "Золотого глобуса" за лучшую роль второго плана

Американский актер Роберт Дауни-младший получил премию "Золотой глобус" в номинации лучшая мужская роль второго плана. Церемонию вручения наград транслировал телеканал CBC.

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Мероприятие состоялось в городе Лос-Анджелесе. При этом премия "Золотой глобус" проводится каждый год, а в ее рамках артисты получают награды в более чем 20 номинациях за достижения в области кино. В этот раз статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил Роберт Дауни-младший.

Критики высоко оценили его работу над фильмом "Оппенгеймер", который повествует о жизни руководителя секретных разработок ядерного оружия в США в годы Второй мировой войны.

Американская актриса Давайн Джой Рэндольф, в свою очередь, была удостоена награды за лучшую женскую роль второго плана. Артистка получила премию за роль в рождественском комедийно-драматическом фильме "Оставленные".