Три актера сериала "Наследники" были удостоены премии "Золотой глобус"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Киран Калкин получил премию "Золотой глобус" в категории "Лучший актер в драматическом сериале" за роль в сериале "Наследники" (Succession, 2018 - 2023). Трансляцию в воскресенье ведет телеканала CBS.

© Кадр из сериала "Наследники"

Премии в категории "Лучший актер второго плана в мини-сериале" был удостоен Мэттью Макфэдиен также за роль в сериале "Наследники". Награду в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале" получила актриса "Наследников" Сара Снук.

Лучшим актером в телефильме, сериале или мини-сериале стал Стивен Ян, сыгравший роль в мини-сериале "Грызня" (Beef, 2023). В свою очередь актриса Али Вонг получила награду как лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале за участие в этой же картине.