Актриса Валерия Ланская ограничивала съемки в "Аватаре" ради работы в театре
Актриса Валерия Ланская призналась, что ей было непросто из-за съемок в шоу "Аватар". Слова артистки цитирует StarHit.
По словам звезды, она с трудом совмещала работу над проектом и выступления в спектаклях. Ланская отметила, что у нее "было какое-то выгорание" из-за многозадачности.
"Пришлось пожертвовать своими силами, потому что съемки, репетиции были втиснуты в огромное количество основной работы — работы в театре. Приходилось ставить ограничения на съемках проекта, чтобы спеть, отсняться и побежать на спектакль. Каждый раз искренне радовалась, что меня не отгадывали жюри. Я очень устала за осень, зиму", - рассказала актриса.
По словам Ланской, ей приходилось находить ресурсы для того, чтобы представлять достойные номера.
Валерия Ланская была рассекречена первой в финале шоу "Аватар". Актриса скрывалась за аватаром Василисы Прекрасной. Ланская переживала, что ее быстро угадает Марк Тишман, однако певец предполагал, что Василиса Прекрасная - это Ирина Тонева. Личность Ланской раскрыла Ирина Понаровская.