Актриса Валерия Ланская ограничивала съемки в "Аватаре" ради работы в театре

"Пришлось пожертвовать своими силами, потому что съемки, репетиции были втиснуты в огромное количество основной работы — работы в театре. Приходилось ставить ограничения на съемках проекта, чтобы спеть, отсняться и побежать на спектакль. Каждый раз искренне радовалась, что меня не отгадывали жюри. Я очень устала за осень, зиму", - рассказала актриса.