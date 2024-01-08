Актриса Саша Бортич заявила, что не гордится отсутствием актерского образования
Актриса Саша Бортич опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором отреагировала на критику коллеги Никиты Кологривого.
Бортич высказалась о недавнем интервью Кологривого, который в ходе беседы с сарказмом упомянул об отсутствии у нее профессионального образования. Артистка признала, что действительно не получала диплома о театральном образовании.
«Да, у меня нет профобразования. Так сложилось. Я не поступила в театральный два раза. Я не горжусь этим и не выпячиваю, но я никогда и не называла себя гениальной актрисой. Практически с самого своего первого фильма я вызываю в людях очень много раздражения и злости. Я искренне не знаю, с чем это связано», — рассказала Бортич.
По словам артистки, успех «Полицейского с рублевки» с ее участием стал результатом усилий и стараний актрисы. Бортич призналась, что сталкивается с ненавистью из-за своей актерской игры.
«Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату или, прости Господи, через постель. Относиться к игре каждого актера можно по-разному. Это дело вкуса. Но если вы, досмотрев «Фишера» до конца, считаете, что это плохо, значит я плохая актриса», — заявила она.
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