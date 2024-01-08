Ник Офферман рассказал о планах на приквел сериала по The Last of Us

Американский актёр и комик Ник Офферман, сыгравший Билла в сериале «Одни из нас», ответил на вопрос о возможном приквеле экранизации видеоигры.

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Он признал, что идея выпустить шоу об отношениях его персонажа с Фрэнком действительно существовала.

Знаете, такие вопросы стоит задавать кому-то с зарплатой побольше, чем моя. Но такое предложение было, да. Мы готовили целый мини-сериал, посвящённый их судьбам до личной встречи. Это может быть даже мюзиклом — идей у нас хватает. Посмотрим, что придумают Крейг Мэйзин и Нилл Дракманн.

Офферман также признал, что будет рад вернуться к роли — Ник пошутил, что актёров, которые «могут работать лопатой», в Голливуде всего трое, но Харрисон Форд ушёл, а Джейн Линч уже занята.