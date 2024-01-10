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Джейкоб Элорди заменил Эндрю Гарфилда в «Франкенштейне» Гильермо дель Торо

Западные инсайдеры в сфере кино сообщают, что Эндрю Гарфилд был вынужден отказаться от съёмок в фэнтезийном фильме «Франкенштейн» от Гильермо дель Торо.

Джейкоб Элорди заменил Эндрю Гарфилда в «Франкенштейне» Гильермо дель Торо
© Чемпионат.сom

В новой адаптации классического романа Гарфилда заменит Джейкоб Элорди, наиболее известный благодаря роли Нейта в сериале «Эйфория». Также он исполнял роль Элвиса Пресли в фильме «Присцилла: Элвис и я» и играл в романтическо-комедийной трилогии «Будка поцелуев».

Съёмки «Франкенштейна» Гильермо дель Торо должны начаться этой весной. Главные роли сыграют Оскар Айзек, Миа Гот, Кристоф Вальц и, судя по всему, Джейкоб Элорди — хотя официально о замене ещё не объявлено.

Ранее режиссёр «Лабиринта фавна», «Формы воды» и «Пиноккио» рассказывал, что работа над историей Франкенштейна является его детской мечтой.

Актеры
Франкенштейн
Пиноккио
Эйфория
Форма воды
Кристоф Вальц
Гильермо дель Торо
Эндрю Гарфилд
Оскар Айзек
Элвис Пресли
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