Юлия Пересильд: Популярность может вызвать у дочери звездную болезнь

Актриса Юлия Пересильд рассказала об обратной стороне популярности дочери Анны. 14-летняя девушка снялась в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и стала очень популярна: ее узнают на улицах, а количество поисковых запросов с ее именем превысило популярность мамы в интернете.

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Юлия отмечает, что за дочкой теперь следят сверстники, на улице часто окликают. Актриса шутит, что ей полет в космос для съемок фильма «Вызов» столько популярности не принес.

Пересильд переживает, что такая известность может негативно сказаться на Анне, вызвать звездную болезнь.

Ранее Пересиль рассказывала, что Анна после съемок стала мыслить иначе. Несмотря на популярность девушки, мама не видит ее актерского будущего.