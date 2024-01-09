Актриса Екатерина Кузнецова призналась, что боялась Назарова на съемках "Кухни"

Актриса Екатерина Кузнецова на YouTube-шоу "И грянул Грэм" рассказала, что боялась Дмитрия Назарова на съемках в сериале "Кухня".

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"Когда мы работали вместе, я его очень сильно боялась, потому что для меня он был такой большой-большой артист. И каждый раз, когда я находилась с ним в кадре, то испытывала такое… немножко боязливо было", - вспомнила Кузнецова.

Она уточнила, что возобновила общение с коллегой несколько лет назад, когда жена Назарова выразила ей поддержку: оба артиста придерживаются негативного мнения насчет СВО. При этом Кузнецова в свою очередь также проявила сочувствие к Назарову и его жене, когда их уволили из МХТ имени Чехова.

"Меня никто особо не поддерживал в этом во всем. Единственный человек, кто со мной был достаточно долго на связи, это Ольга Медынич, актриса, которая играла в нашем сериале. Она проявляла эмпатию, интересовалась, спрашивала", - резюмировала артистка.