Актриса Анастасия Макеева с колен поцеловала руку режиссеру Дружининой

Актриса Анастасия Макеева публично встала на колени перед режиссером Светланой Дружининой и поцеловала ей руку. Об этом пишет kp.ru.

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В начале октября режиссер фильма "Гардемарины 1787. Мир" вышла на красную дорожку, как вдруг к ней подбежала Макеева. Она начала восхвалять режиссера и захотела обняться, но Дружинина отогнала артистку. По итогу Макеева ушла с дорожки, дожидаясь своей очереди.

Еще до этого постановщица признавалась, что коллеги отговаривали ее от работы с актрисой Макеевой, отмечая ее непростой характер. По словам Дружиной, изначально артистка показалась ей "идеальной тихой овечкой", однако позднее обиды на нее накапливались.