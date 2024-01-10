Мэтт Деймон появился на публике с седыми волосами

53-летний артист предстал перед публикой в черном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке. При этом он продемонстрировал перед камерами свой естественный цвет волос, которые лишились пигмента.

«Мэтт постарел, но по-прежнему хорошо выглядит и очень талантлив», «Он все еще горячий», «Седина заставляет любого выглядеть старше», — заявили юзеры.

В августе 2023 года папарацци засняли американскую актрису кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу в естественном виде на улице в Беверли-Хиллз, США. Так, она не стала наносить макияж и скрывать седину на отросших корнях волос.