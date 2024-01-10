Паскаль попытался разыграть Деймона, но случайно поговорил с автоответчиком

Издание Variety опубликовало большой материал с закулисными моментами из недавней церемонии вручения награды «Золотой глобус — 2024». Как оказалось, одна из самых смешных ситуаций произошла со звездой The Last of Us Педро Паскалем, который пытался разыграть своего коллегу Мэтта Деймона.

© Чемпионат.com

Во время рекламной паузы актёр решил набрать номер Деймона и подшутить над ним: он дозвонился и уже начал реализовывать свой коварный план. Лишь спустя несколько минут Педро осознал, что всё это время разговаривал с автоответчиком, после чего «засмеялся во весь голос» и бросил трубку.