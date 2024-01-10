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Педро Паскаль попытался разыграть Мэтта Деймона, но случайно поговорил с автоответчиком

Издание Variety опубликовало большой материал с закулисными моментами из недавней церемонии вручения награды «Золотой глобус — 2024». Как оказалось, одна из самых смешных ситуаций произошла со звездой The Last of Us Педро Паскалем, который пытался разыграть своего коллегу Мэтта Деймона.

Паскаль попытался разыграть Деймона, но случайно поговорил с автоответчиком
© Чемпионат.com

Во время рекламной паузы актёр решил набрать номер Деймона и подшутить над ним: он дозвонился и уже начал реализовывать свой коварный план. Лишь спустя несколько минут Педро осознал, что всё это время разговаривал с автоответчиком, после чего «засмеялся во весь голос» и бросил трубку.

Интересно, что сам Паскаль пришёл на «Золотой глобус — 2024» со сломанной рукой — актёр недавно упал с лестницы у себя дома. До конца месяца ему сделают операцию, а в середине февраля артист приступит к съёмкам второго сезона The Last of Us.

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Педро Паскаль
Мэтт Дэймон
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