«Дочь часто обижалась»: Алла Юганова — о карьере, материнстве, снах и женской силе

Премьерную постановку «Марина Цветаева. Фортуна» сыграют в Театре Елены Камбуровой 15 января. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Аллой Югановой, исполнившей в спектакле роль королевы Франции Марии-Антуанетты.

© Вечерняя Москва

— Алла, поделитесь, каким для вас был прошлый 2023 год?

Видео дня

— Он был годом перемен. Я сменила место жительства, переехала с насиженного места. Считаю это большим серьезным шагом, ведь некоторые люди всю жизнь никуда не переезжают.

Благодаря моему любимому театру «Ленком Марка Захарова», где я служу более 20 лет, и нашему директору Марку Борисовичу Варшаверу я получила звание заслуженной артистки России, что считаю очень почетным и важным, особенно сейчас.

Плюс большим событием для меня стала встреча с поэтической работой в спектакле «Марина Цветаева. Фортуна» в Театре Камбуровой, с которым давно сотрудничаю, где сыграла Марию-Антуанетту.

— Как шла работа?

— Мне очень понравилось работать с режиссерами Елизаветой Шаховой и Иваном Рябенко, они весьма терпеливые люди, с разных сторон старались помочь мне раскрыться в этом материале, научили меня работать со стихом. Я очень люблю гениальную музыку Олега Синкина — этот спектакль можно не только смотреть, но и слушать с закрытыми глазами.

— Ваша героиня сперва легкая и чуть поверхностная, а потом резко меняется. Как вам это удается?

— Вы говорите о моменте, когда я немного выхожу из роли, становлюсь на позицию Марины Цветаевой, написавшей пьесу, проявляю свое отношение. Когда я играю любого персонажа, рассудок не теряю, понимаю, что я не Антуанетта и у меня есть свой взгляд на происходящее. Это подарок, когда есть возможность на сцене выйти из роли и проявить свою позицию, а не просто транслировать внутреннюю иронию. Хотя, например, в спектаклях Марка Захарова в «Ленкоме» эта внутренняя ирония есть везде. Те артисты, которые этого не чувствовали, просто не могли выполнить задачи Марка Анатольевича, ведь все его творчество ироничное.

— В труппу под руководством Марка Захарова вы попали после Театрального училища имени Щепкина, а туда поступили, не окончив школу?

— Да, меня приняли на первый курс так, что аттестат я получала экстерном. И выпускного вечера у меня не было, с одноклассниками не прощалась — сразу погрузилась в учебу, об остальном забыла. Мне повезло, я попала в свое время на свое место.

Была в полной гармонии в обучении. Мои однокурсники — моя семья, можно сказать, продолжение меня. Недавно мы встречались, и было чувство, будто не расставались, хотя с некоторыми не виделись 20 лет.

— Вы москвичка, миновали жизнь в общежитии?

— Да, это все прошло мимо меня. Там была очень активная жизнь, я немножко даже завидовала ребятам. Но, с другой стороны, мне удавалось хотя бы высыпаться.

— Какие вам снятся сны?

— Цветные. Мне близка тема снов. Я пою в группе «Девушкин сон», у нас есть альбом «Быстрые сны». Когда делала программу, немного изучала Юнга (швейцарский психолог и психиатр. — «ВМ»). Особенно интересен мне момент, являются ли сны чем-то волшебным или их выдает наше подсознание. Еще я не могу понять, как у людей бывают вещи сны, позволяющие что-то предвидеть.

И у меня такие были. Они предвещали события, которые потом происходили абсолютно идентично. Сейчас я очень люблю, когда мне снятся сны. Иногда в них вижу покойную маму. Я по ней очень скучаю. И мне кажется, что сны — это некая наша связь с родом, с предками, что это все не просто так. Но когда устаю, не вижу снов вообще.

— Есть ли у вас схожие черты с мамой?

— Думаю, да. У нас голоса похожи. И с возрастом я стала сейчас замечать за собой вещи, которых раньше не было, организм выдает схожее. По тому же, как складывается жизнь, нет. Все-таки это наш выбор и обстоятельства. Мама жила в довольно сложных условиях. Она была учителем, с папой мы жили раздельно. Мама должна была много работать, притом что была очень жизнерадостной. И я много работаю, но больше не из необходимости, а потому, что не могу без своей работы. Уже в финале жизни мамы я поняла, как для нее были важны путешествия, а я сама к ним спокойно отношусь. Может, захочу их позже.

— Дочь Анна похожа на вас?

— Мимикой — да. Характер, я бы сказала, не мой. Но с ним и рождаешься, и он формируется. Она более свободна, самоуверенна для того возраста, в котором находится (Анна родилась в 2012 году. — «ВМ»).

Но менее целеустремленна, может, потому, что пока еще не определилась с тем, чего конкретно хочет. Я же всегда была нацелена на что-то. Но мы похожи тем, что самодостаточны, нам комфортно с самой собой. Она может у себя в комнате сидеть одна, и ей будет хорошо, скучать не будет.

— Как дочка относится к тому, что мама — актриса? Есть нюансы?

— Когда была помладше, ей было сложно, потому что она часто оставалась одна и обижалась, что какие-то вещи сложно спланировать. Мы договоримся, а меня вызывают на репетицию. Сложно ей это объяснить. Она говорит: «Ты же обещала!» И да, это так, но работа... «И что, получается, работа важнее?»

Сейчас Аня стала взрослее, начала понимать, что у меня есть любимое дело и необходимость зарабатывать деньги. И у нее есть своя личная жизнь: друзья, с которыми общается. Когда у меня был спектакль «Щелкунчик» в «Ленкоме», она любила приходить, ей нравилось смотреть на меня на сцене. На взрослые спектакли я пока ее не приглашаю, считаю, все должно быть по возрасту. Но она любит некоторые телесериалы с моим участием.

— Чем женская сила отличается от мужской?

— Мне кажется, у мужчин сила физическая, а у женщин вся остальная. Мы очень эмоциональные, мужчины более рассудочные, и это тоже их сила. Но у нас более развито шестое чувство. Я знаю об этом и стараюсь доверять своей интуиции. Мне кажется, у женщин это главное из того, что недоступно многим мужчинам.

— Есть зимние традиции?

— Мы с дочкой обычно еле дожидаемся 1 декабря, чтобы поставить искусственную елку и украсить квартиру.

Это создает предвкушение праздника. Находим день, чтобы поехать в ГУМ, где у каждого магазина стоит по-своему украшенная елочка. Идем по аллее и оцениваем, у кого интереснее. На каток стараемся выбраться, но сейчас сложно со временем, у дочки 5-й класс, много домашней работы, у меня студенты. Я же еще и преподаю в ВТУ имени Щепкина.

ДОСЬЕ

Алла Юганова родилась 19 января 1982 года в Москве. Окончила ВТИ имени Щепкина, курс Иванова и Бейлиса. После завершения обучения была принята в театр «Ленком», где служит уже более 20 лет. В 2023 году получила звание заслуженной артистки России. В кино дебютировала в 2000 году в турецком фильме «Балалайка». Сейчас в ее фильмографии 67 ролей.

Поступила в вуз, не окончив школу.

Алла Юганова решила попробовать поступить в театральный в 16 лет, как мечтала с детства, не окончив школу. Яркую девушку заметили и приняли вольным слушателем в Высшее театральное училище имени Щепкина. Там, обучаясь на первом курсе, она экстерном получила школьный аттестат. Кстати, уже на втором курсе юная актриса начала играть в спектаклях Малого театра (в «Сказке о царе Салтане», в «Снежной королеве»).

Женская доля

Аллу и ее сестру Светлану с детства воспитывала одна мать, Евгения Ивановна. Отец жил отдельно. Сейчас сама Алла Юганова одна воспитывает дочь Анну.

Боялась своих главных ролей

Любопытной чертой актрисы является то, что она порой поначалу отказывалась от ролей, впоследствии сделавших ее популярной. Так, сыграть главную роль в сериале «Сибирочка» Владимира Грамматикова актриса боялась, потому что ей было 20, а героине, по сценарию, 13 лет. Но возрастную планку повысили до 17. И перед ролью Кончитты в легендарной «Юноне и Авось» актриса робела, потому что еще в университете мечтала хотя бы подержать свечку где-то на заднем плане. А тут — ведущая роль!

Музыкальная группа

Актриса также сама сочиняет тексты, поет и придумывает концерты-выступления для группы «Девушкин сон». Говорит, что для нее это своеобразный маленький театр. Изначально жанр группы был трип-хоп и готика, но постепенно он меняется, согласуясь с настроениями вокалистки. Участники коллектива играют электронную музыку.

Пыталась изменить финал фильма «Сторож»

Юганова исполнила роль Веры в фильме Юрия Быкова «Сторож». Актриса так переживала за героиню, что ей удалось убедить режиссера в необходимости светлого финала для всех. Но позже сцену пересняли, автор посчитал, что так бы вышла сказка, а не реалистичная история.

Роль в турецком сериале