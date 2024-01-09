Звезда «Женского стендапа» рассказала о неудачных выступлениях в КВН

Известная российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на ТНТ Елизавета Варвара Аранова, игравшая в КВН за команду «Имени И. С. Баха», рассказала, как однажды забыла слова во время выступления. Подробностями комикесса поделилась в выпуске подкаста музыканта Алины Олешевой, доступном на YouTube.

Аранова призналась, что во время игры в КВН у нее было много плохих выступлений. Юмористка заявила, что они случались по вине самих кавээнщиков, так как те уделяли недостаточно времени подготовке номеров.

«Был какой-то музыкальный номер, мы его быстро переписали, повторили. Я вроде его знала. И на сцене я полностью забыла слова (...) У меня взорвался мозг», — описала она один такой случай.

Аранова уточнила, что ее роль в номере была одной из основных. Юмористка добавила, что из-за ее ошибки выступление длилось одну минуту вместо запланированных пяти.