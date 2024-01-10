На роль Эбби в сериале The Last of Us утверждена актриса Кейтлин Дивер
Американская актриса Кейтлин Дивер присоединилась к касту второго сезона сериала The Last of Us.
Она исполнит роль Эбби - антагонистки, которую геймеры знают в качестве самой знаменитой "гольфистки" игровой индустрии.
Примечательно, что Дивер до начала съемок шоу HBO называли одной из основных кандидаток на главную роль, которая в итоге отошла Белле Рамзи.
Сейчас по этому поводу фанатские форумы наполняются шутками про то, что создатели проекта все перепутали и исполнительниц ключевых амплуа стоит поменять местами.
В портфолио Кейтлин Дивер работы в фильмах "Никто тебя не спасет" и "Розалин", а также сериалах "Ломка" и "Невозможно поверить".
Ранее артистка уже работала с франшизами студии Naughty Dog - в эпилоге игры Uncharted 4: A Thief's End она озвучила Кэсси Дрейк - дочь протагониста серии.