На роль Эбби в сериале The Last of Us утверждена актриса Кейтлин Дивер

Американская актриса Кейтлин Дивер присоединилась к касту второго сезона сериала The Last of Us.

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Она исполнит роль Эбби - антагонистки, которую геймеры знают в качестве самой знаменитой "гольфистки" игровой индустрии.

Примечательно, что Дивер до начала съемок шоу HBO называли одной из основных кандидаток на главную роль, которая в итоге отошла Белле Рамзи.

Сейчас по этому поводу фанатские форумы наполняются шутками про то, что создатели проекта все перепутали и исполнительниц ключевых амплуа стоит поменять местами.

В портфолио Кейтлин Дивер работы в фильмах "Никто тебя не спасет" и "Розалин", а также сериалах "Ломка" и "Невозможно поверить".