У 74-летней Мэрил Стрип роман с коллегой по сериалу «Убийства в одном здании»

Ушедший 2023 год по праву можно назвать годом разводов и расставаний: столько прекрасных пар распалось, что мы уже и сосчитать затрудняемся. Так что на 2024-й очень сильно надеемся и ждем хороших новостей, хотя он, в общем-то, нас уже не особо огорчает. Недавно стало известно о скорой свадьбе звезды турецкого сериала Ханде Эрчел, а сегодня еще одна радостная весть.

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Мэрил Стрип, которая несколько месяцев назад рассекретила развод с супругом Доном Хаммером спустя 45 лет брака, приписывают роман с коллегой по сериалу «Убийства в одном здании» Мартином Шортом. Слухи, надо заметить, небезосновательны: на экране актерам длительное время пришлось изображать возлюбленных, что часто крайне благоприятным образом сказывается на отношениях вне камер, а следом стало известно, что Мэрил и Мартин много времени проводят вместе.

«Мэрил и Мартин наслаждаются обществом друг друга. Нет никакого давления. Они хорошо ладят. Это лишь начало», — цитирует The Sun источника.