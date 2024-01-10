Актеры, которые страдают от психических заболеваний

Какими бы недосягаемыми не казались актеры, они такие же люди, которые сталкиваются со множеством трудностей на своем жизненном пути. Психические заболевания – не редкость в актерской среде. Некоторым они помогают раскрыть свой талант, а другим, наоборот, мешают реализовываться в творческой среде.

© Кадр из фильма "Маска"

“Рамблер” рассказывает об актерах, которые страдают от психологических проблем, и о том, как это влияет на их жизнь.

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Вайнона Райдер

Актриса популярного сериала “Очень странные дела” страдает от клептомании. Раньше Вайнона Райдер была очень популярной актрисой, но эта проблема значительно повлияла на ее карьеру. В 2001 году актриса была арестована за попытку ограбить бутик Saks Fifth Avenue, причем ущерб оценивался в 5,5 тысяч долларов. За опрометчивый поступок Райдер была приговорена к трем годам условного заключения, штрафу в 10 тысяч долларов и общественным работам. Суд также обязал актрису пройти курс лечения, направленный на избавление от клептомании. После инцидента актриса вернулась в кино только в 2006 году.

Кадр из фильма "Эпоха невинности"

Кэмерон Диаз

Психический недуг начал преследовать актрису еще в школе. Кэмерон Диаз страдала от заболевания, которое называется обсессивно-компульсивное расстройство. Еще будучи школьницей актриса много тревожилась и нервничала, а страх перед микробами и грязью мешал девочке наслаждаться всеми прелестями юности. Актриса страдает от заболевания и по сей день. Диаз регулярно моет руки с мылом и каждый вечер проводит уборку дома.

Кадр из фильма "Рыцарь дня"

Джим Керри

На творчестве великого актера выросло не одно поколение. Зрители знают его как весельчака, однако Джим Керри страдает от серьезного психического заболевания – дефицита внимания и гиперактивности. Недуг преследует актера с детства. Керри признавался, что долгое время страдал от депрессии, употребляя большое количество антидепрессантов. До сих пор актер не может справиться с заболеванием: он бросил пить и даже пообещал, что напишет книгу о своем тяжелом пути в борьбе с депрессией.

Кадр из фильма "Маска"

Крис Эванс

Актер признавался, что его мучает социальная тревожность. Страх публичности и повышенного внимания к себе чуть не побудил Криса Эванса отказаться от своей самой известной роли. В избавлении от психической проблемы актеру помогает терапевт. Эванс говорил, что чаще всего расстройство проявляется в тех случаях, когда ему необходимо вести глупые поверхностные дискуссии и появляться на красной дорожке. Чтобы справиться с социальной тревожностью, актер три недели обучался духовным практикам у индийского гуру. Сейчас унять тревожность помогают медитации.