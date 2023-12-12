Когда выйдет фильм "Девица" с Милли Бобби Браун: дата выхода, сюжет, актеры

Фильм "Девица" рассказывает о том, как послушная девушка Элоди соглашается выйти замуж за мужчину, которого она считает своим идеальным прекрасным принцем.

Когда выйдет фильм "Девица" с Милли Бобби Браун
© Netflix

Вскоре, однако, Элоди понимает, что этот брак был не более чем жестокой ловушкой. Королевская семья, к которой ей обещали присоединиться, на самом деле пригласила ее, чтобы сделать из нее жертву в уплату древнего долга. Желая умиротворить кровожадного дракона, которому они задолжали, новая семья Элоди бросает ее в драконью яму. Когда никто не приходит спасать обреченную принцессу, Элоди приходится полагаться на собственную смекалку и спасать себя от верной смерти.

Кто играет в фильме "Девица"

Милли Бобби Браун исполнит роль принцессы Элоди. К ней присоединились Ник Робинсон ("Мир Юрского периода") в роли принца Генри, Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда") в роли мачехи Элоди — леди Бейфорд и Робин Райт ("Принцесса-невеста") в роли королевы Изабель.

Лучшие фэнтези-мелодрамы, которые стоит посмотреть

Кто снял фильм "Девица"

Режиссером выступил Хуан Карлос Фреснадильо ("28 недель спустя"), а сценаристом и исполнительным продюсером — Дэн Мазо ("Форсаж X"). Среди исполнительных продюсеров также Сью Баден-Пауэлл ("Альфа"), Марк Бомбэк ("Рассвет планеты обезьян"), Милли Бобби Браун и Роберт Браун ("Адская кухня"). Оператором фильма стал Ларри Фонг ("Бэтмен против Супермена: Рассвет справедливости"), за музыкальное сопровождение отвечает Джейн Антония Корниш ("Малефисента").

Когда выйдет фильм "Девица"

Впервые фильм "Девица" был анонсирован в марте 2020 года, а съемки начались в 2022 году. Фильм выйдет на платформе Netflix 8 марта 2024 года.

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости