Когда выйдет фильм "Девица" с Милли Бобби Браун

Вскоре, однако, Элоди понимает, что этот брак был не более чем жестокой ловушкой. Королевская семья, к которой ей обещали присоединиться, на самом деле пригласила ее, чтобы сделать из нее жертву в уплату древнего долга. Желая умиротворить кровожадного дракона, которому они задолжали, новая семья Элоди бросает ее в драконью яму. Когда никто не приходит спасать обреченную принцессу, Элоди приходится полагаться на собственную смекалку и спасать себя от верной смерти.