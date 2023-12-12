Когда выйдет фильм "Девица" с Милли Бобби Браун: дата выхода, сюжет, актеры
Фильм "Девица" рассказывает о том, как послушная девушка Элоди соглашается выйти замуж за мужчину, которого она считает своим идеальным прекрасным принцем.
Вскоре, однако, Элоди понимает, что этот брак был не более чем жестокой ловушкой. Королевская семья, к которой ей обещали присоединиться, на самом деле пригласила ее, чтобы сделать из нее жертву в уплату древнего долга. Желая умиротворить кровожадного дракона, которому они задолжали, новая семья Элоди бросает ее в драконью яму. Когда никто не приходит спасать обреченную принцессу, Элоди приходится полагаться на собственную смекалку и спасать себя от верной смерти.
Кто играет в фильме "Девица"
Милли Бобби Браун исполнит роль принцессы Элоди. К ней присоединились Ник Робинсон ("Мир Юрского периода") в роли принца Генри, Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда") в роли мачехи Элоди — леди Бейфорд и Робин Райт ("Принцесса-невеста") в роли королевы Изабель.
Кто снял фильм "Девица"
Режиссером выступил Хуан Карлос Фреснадильо ("28 недель спустя"), а сценаристом и исполнительным продюсером — Дэн Мазо ("Форсаж X"). Среди исполнительных продюсеров также Сью Баден-Пауэлл ("Альфа"), Марк Бомбэк ("Рассвет планеты обезьян"), Милли Бобби Браун и Роберт Браун ("Адская кухня"). Оператором фильма стал Ларри Фонг ("Бэтмен против Супермена: Рассвет справедливости"), за музыкальное сопровождение отвечает Джейн Антония Корниш ("Малефисента").
Когда выйдет фильм "Девица"
Впервые фильм "Девица" был анонсирован в марте 2020 года, а съемки начались в 2022 году. Фильм выйдет на платформе Netflix 8 марта 2024 года.