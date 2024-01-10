Бортич заявила, что не понимает хейта из-за отсутствия у нее образования

Актриса Саша Бортич прокомментировала саркастический комментарий коллеги Никиты Кологривого, касающийся отсутствия у нее профильного образования. Она призналась, что не понимает критики по этому поводу, поскольку ни одна роль не досталась ей «по блату или через постель». О карьере Бортич и еще девяти актеров, не получивших профильное образование, рассказывает «Газета.Ru».

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Саша Бортич

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После выпуска из школы будущая звезда «Холопа» Саша Бортич не смогла поступить в театральный институт. Она устроилась работать официанткой и параллельно участвовала в кинопробах.

В 2014 году Бортич прошла кастинг на главную роль в психологической драме «Как меня зовут» режиссера Нигины Сайфуллаевой. Картина получила главный приз на XI международном кинофестивале «Балтийские дебюты» в Светлогорске и спецприз «За легкое дыхание и художественную целостность» на «Кинотавре».

Уже через год вышло пять фильмов с участием Бортич. Свои самые известные роли она сыграла в проектах «Полицейский с Рублевки», «Холоп», «Я худею» и «Фишер».

Сергей Бодров-младший

Отец Сергея Бодрова-младшего был режиссером, но сам он не мечтал о карьере в кино. В 1989-1994 годах Сергей изучал живопись венецианского Возрождения на историческом факультете МГУ. Окончив университет с красным дипломом, Бодров-младший остался в аспирантуре. Он признавался, что обучение в университете научило его замечать красоту в обычных вещах.

Периодически Бодров играл небольшие роли в фильмах отца («Я тебя ненавижу», «СЭР (Свобода — это рай)», «Белый король, красная королева»).

В 1995 году актер поехал с Бодровым-старшим в Дагестан на съемки фильма «Кавказский пленник», где ему неожиданно предложили сыграть одного из главных героев. Картина и сам актер были отмечены множеством наград на кинофестивалях в Каннах, Сиднее, Карловых Варах, Сочи и других городах. В 1996-1999 годах Бодров-младший работал ведущим программы «Взгляд» на ОРТ, а в 1996-м снялся в «Брате».

Оксана Акиньшина

В подростковом возрасте Оксана Акиньшина занималась в модельном агентстве, всех воспитанниц которого однажды отправили на кастинг к Сергею Бодрову-младшему. Так 13-летняя модель получила свою первую роль в фильме «Сестры». Вместе с Екатериной Гориной Акиньшина завоевала награду «За лучший актерский дуэт» на кинофестивале в Сочи.

В 2002 году актриса обрела международную известность после выхода фильма «Лиля навсегда» шведского режиссера Лукаса Мудиссона. В кастинге на главные роли участвовали около тысячи человек.

По образованию Акиньшина — искусствовед. В одном из интервью она призналась, что при выборе профессии вдохновилась Бодровым-младшим.

Фаина Раневская

Одна из самых известных актрис XX века Фаина Раневская получила образование в Мариинской женской гимназии, где изучала музыку, пение и иностранные языки. В 14 лет она поступила в частную театральную студию в Таганроге, где проучилась два года. Оплачивать частные курсы будущая звезда не могла, но мечтала стать актрисой.

В 1915 году Раневская подписала на актерской бирже контракт «на роли героинь-кокетт с пением и танцами за 35 рублей со своим гардеробом» и колесила по театрам страны. Только в 1924-м она закрепилась в труппе Театра Московского отдела народного образования — и с тех пор работала в Москве. Когда актрисе было 39 лет, она впервые снялась в кино — ее дебютом стала картина Михаила Ромма «Пышка».

Юрий Никулин

Во ВГИК и ГИТИС Юрия Никулина не приняли — в нем не разглядели актерских способностей. В 1948 году он окончил студию клоунады при Московском цирке и начал карьеру циркового артиста. В 36 лет Никулин дебютировал в картине «Девушка с гитарой», сыграв эпизодическую роль неудачливого пиротехника. Зрители и режиссеры обратили внимание на начинающего актера — и его кинокарьера пошла в году. В 1961 году вышел фильм Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс», где Никулин впервые сыграл свою самую известную роль — Балбеса.

Джонни Депп

В 1979 году 16-летний Джонни Депп бросил школу, чтобы стать рок-музыкантом, после чего сменил несколько групп. В Лос-Анджелесе он подружился с актером Николасом Кейджем, который посоветовал ему попробовать себя в кино. Так Депп начал ходить по кастингам и получил роль в «Кошмаре на улице Вязов» (1984) Уэса Крейвена. Несмотря на собственное признание в нежелании быть актером, Депп продолжал прослушиваться у режиссеров и сниматься в фильмах.

Джим Керри

Звезда комедий Джим Керри с детства обожал кривляться (в хорошем смысле) и выступать перед публикой. В 16 лет он бросил школу в Торонто ради заработка и пробовал читать монологи в стендап-клубах — но после первого провала оставил эту затею на два года. Только в 1979-м Керри вернулся в стендап, и на этот раз его дела пошли в гору. Он признавался, что строил образ по примеру своего кумира — комика Джерри Льюиса.

Добившись успеха в Торонто, Керри поехал пробовать свои силы в Лос-Анджелесе. Талантливого юмориста заметил комик Родни Дэнджерфилд и пригласил выступать у себя на разогреве, однако после этого в жизни мечтавшего закрепиться на телевидении Керри вновь наступила черная полоса — несколько лет безуспешных проб в различные проекты привели его к депрессии. Закончилась она актерским дебютом в фильме «Резиновое лицо» (1983) режиссера Глена Салзмана. Спустя десять лет малобюджетная лента «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» с Керри в главной роли неожиданно «выстрелила» — и сделала его суперзвездой. Через год актер снялся в успешных комедиях «Маска» и «Тупой и еще тупее».

Хоакин Феникс

Родители Хоакина Феникса были членами секты и занимались миссионерской деятельностью. В 1978 году они вышли из нее, и мать Хоакина начала работать в отделе кастинга в NBC. Благодаря ее связям Феникс начал сниматься в рекламе, а в 1982 году получил первую телероль в драмеди «Семь невест для семи братьев». Он никогда не посещал актерские курсы, не учился в университете — и стал всемирно известным актером.

Кэмерон Диас

Когда Кэмерон Диас было 16 лет, она стала моделью крупнейшего агентства Elite. Параллельно со съемками рекламы она появлялась в эпизодических киноролях — а в 20 лет сыграла сексуальную джазовую певицу Тину Карлайл в «Маске». Комедия вошла в десятку самых кассовых фильмов 1994 года и обратила на яркую харизматичную блондинку внимание всего Голливуда. В 1997 году Диас исполнила главную роль в фильме «Свадьба лучшего друга», который был признан лучшей романтической комедией всех времен.

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