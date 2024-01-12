Кинокритик Шнейдеров: Кологривый зря позволяет себе дерзко говорить с Козловским

«То, что этот мальчик позволяет себе дерзко говорить с Козловским… Молодые — они дерзкие. Он нагрубил Козловскому, что ты плохо сыграл. Ну сыграй лучше, стань таким же кумиром, как Козловский, не вопрос. Маяковский призывал свергнуть Пушкина с корабля современности. Маяковский не стал от этого хуже как поэт, а Пушкин не перестал быть Пушкиным», — сказал Шнейдеров, добавив, что на смену актерам из «Слова пацана» придут другие актеры.